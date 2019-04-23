Рязанские журналисты представили фильм «Я Художник»

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Во вторник, 23 апреля, состоялась интернет-премьера фильма «Я Художник», снятого рязанскими журналистами Евгением Капышиным и Натальей Суховой.
Картину снимали несколько лет в разных странах. Фильм анонсировали в прошлом году, теперь он появился в открытом доступе.
На примере опыта разных стран фильм познакомит аудиторию с понятиями «творческие индустрии» и «креативная экономика».
«Сюжетная линия строится вокруг судьбы художника Володи Попова-Масягина. Его творческий путь ведет зрителя через разные культурные пространства: от Западной Европы до Восточной Азии, от Советского Союза до современной России. Вся его жизнь — погоня за возможностями. Ему есть, что рассказать», — отметили в аннотации.
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