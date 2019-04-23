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18:41, 23 апреля 2019 132
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«Рязань-ВДВ» оштрафовали за пиротехнику на трибунах

«Рязань-ВДВ» оштрафовали за пиротехнику на трибунах

«Рязань-ВДВ» оштрафовали за пиротехнику на трибунах. Об этом сообщает сайт РФС.

Фанаты во время домашнего матч против «Торпедо», 14 апреля, зажгли фаер, который потушили сотрудники стадиона.

Теперь клуб оштрафуют на шесть тысяч рублей.

Напомним, «десантницы» выиграли матч со счетом 3:0.


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