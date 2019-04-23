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18:23, 23 апреля 2019 247
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Минтранс показал, как поднимается разводной мост на Северной окружной. Видео

Минтранс показал, как поднимается разводной мост на Северной окружной. Видео

Региональный минтранс показал, как поднимается мост на Северной окружной. Видео опубликовали в группе в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, техническое обслуживание моста через реку Трубеж проведут также 23 апреля с 23:00 до 5:00. Движение перекроют.

Рязанцев попросили учитывать эту информацию и выбирать пути объезда.


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