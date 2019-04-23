Минтранс показал, как поднимается разводной мост на Северной окружной. Видео

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Региональный минтранс показал, как поднимается мост на Северной окружной. Видео опубликовали в
Напомним, техническое обслуживание моста через реку Трубеж проведут также 23 апреля с 23:00 до 5:00. Движение
Рязанцев попросили учитывать эту информацию и выбирать пути объезда.
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Компания МТС провела анализ покупательских предпочтений.