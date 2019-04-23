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Фото: УМВД по Рязанской области
Аварию с перевернувшейся легковушкой спровоцировал 20-летний рязанец. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительной версии, 20-летний водитель Hyundai Solaris выбрал небезопасную дистанцию и врезался сзади в ВАЗ-2114, который после столкновения перевернулся.
В «четырнадцатой» находилась 55-летняя женщина, она получила травмы.
Напомним, авария произошла в понедельник, 22 апреля, в Рязанском районе около Ласкова.
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