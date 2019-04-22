Под Рязанью перевернулась легковушка. Видео

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Вечером в понедельник, 22 апреля, под Рязанью переверернулась легковушка. Видео с места ДТП опубликовано «ВКонтакте».
Как отметил автор ролика, авария произошла недалеко от поворота на Ласково.
На место ДТП приехала полиция. На ролике рядом с перевернувшимся автомобилем можно увидеть машину, которая получила повреждения.
Официальной информации о произошедшем нет, подробности выясняются.
Видео
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