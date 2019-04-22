В Тамбове появится студенческий технопарк

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Во вторник, 23 апреля, в Тамбове откроется «Технопарк Державинский». Об этом сообщил «
Научно-образовательное пространство появится в ТГУ имени Державина. Технопарк станет площадкой для развития студентов и молодых ученых, их взаимодействия с представителями бизнес-сообщества и органов власти, а также коммерциализации инновационных разработок.
«Державинский» интегрирует работу научно-исследовательских институтов, центров и лабораторий Тамбовского госуниверситета.
Фото пресс-служба ТГУ им. Г.Р. Державина
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