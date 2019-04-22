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10:59, 22 апреля 2019 85
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В Тамбове появится студенческий технопарк

В Тамбове появится студенческий технопарк

Во вторник, 23 апреля, в Тамбове откроется «Технопарк Державинский». Об этом сообщил «Топ68».

Научно-образовательное пространство появится в ТГУ имени Державина. Технопарк станет площадкой для развития студентов и молодых ученых, их взаимодействия с представителями бизнес-сообщества и органов власти, а также коммерциализации инновационных разработок.

«Державинский» интегрирует работу научно-исследовательских институтов, центров и лабораторий Тамбовского госуниверситета.

Фото пресс-служба ТГУ им. Г.Р. Державина


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