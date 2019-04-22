В рязанской мэрии рассказали о замеченных у здания силовиках

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пресс-службе мэрии рассказали о замеченных у здания автозаке и машине следкома. В беседе с корреспондентом RZN.info сотрудники горадминистрации пояснили, что силовики работали на улице.
«Они производили какие-то свои следственные действия. О них мы ничего не знаем, и с нами они точно не связаны», — заявили в пресс-службе.
В региональном следкоме комментарий получить не удалось.
Напомним, в воскресенье, 21 апреля, в соцсетях
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Оке под Калугой нашли труп мужчины, личность погибшего устанавливается
|
cледующая новость →В Касимове раздавили почти 30 килограммов санкционных яблок
Если в предыдущем году вы не продавали никакое имущество, которым владели менее пяти лет, то подавать декларацию до 30 апреля нет необходимости.