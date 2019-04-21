У рязанской мэрии заметили автозак и машину следкома

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В воскресенье, 21 апреля, у здания рязанской мэрии заметили автозак и машину следкома. Фотографию опубликовали в
«Сегодня вечером у администрации города дежурил автозак и машина следкома», — отметил автор сообщения.
В пресс-службе регионального СУ СКР комментарий получить не удалось.
Отметим, в 18:00 автомобилей у горадминистрации уже не было.
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