Рязанцы смогут оплатить «коммуналку» в КВЦ картой

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МП «КВЦ» и рязанское отделение «Сбербанка» запустили прием платежей за жилищно-коммунальные услуги с банковских карт. Терминалы работают во всех пунктах приема.
«Процесс оплаты интуитивен, больше у пользователей банковских карт нет необходимости снимать существенную сумму наличных для оплаты коммунальных платежей, — рассказала заместитель управляющего рязанским отделением „Сбербанка“ Татьяна Секретарева. — Мы так же надеемся, что помимо удобства сможем ускорить проведение оплаты, что так же будет положительно оценено жителями города».
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