Рязанское правительство вышло на уборку около Торгового городка. Фото

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Сотрудники рязанского правительства вышли на субботник на территории Торгового городка. Об этом пишут «
В субботу, 20 апреля, около 90 человек с помощью спецтехники собирали мусор, сухие ветки, опилили кустарники и ветки американского клена.
Мусор собрали в мешки, которые вывезет дирекция благоустройства Рязани.
Каждому региональному министерству был выделен для уборки участок города. Отмечается, что многие сотрудники вышли на субботник вместе с родными и друзьями.
Фото «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа Шри-Ланке произошли взрывы в католических церквях и отелях, погибли 42 человека
|
cледующая новость →Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Если в предыдущем году вы не продавали никакое имущество, которым владели менее пяти лет, то подавать декларацию до 30 апреля нет необходимости.