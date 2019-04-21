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9:02, 21 апреля 2019 1 325
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Рязанское правительство вышло на уборку около Торгового городка. Фото

Рязанское правительство вышло на уборку около Торгового городка. Фото

Сотрудники рязанского правительства вышли на субботник на территории Торгового городка. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

В субботу, 20 апреля, около 90 человек с помощью спецтехники собирали мусор, сухие ветки, опилили кустарники и ветки американского клена.

Мусор собрали в мешки, которые вывезет дирекция благоустройства Рязани.

Каждому региональному министерству был выделен для уборки участок города. Отмечается, что многие сотрудники вышли на субботник вместе с родными и друзьями.

Фото «Рязанские ведомости» и Facebook Дениса Арапова


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