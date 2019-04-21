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Рязанцев пригласили на автопробег «Дорогами войны-2019», приуроченный к празднованию Дня Победы. Благотворительная акция пройдет уже в 12 раз, сообщили организаторы.
Участники традиционно поздравят ветеранов Великой Отечественной войны в Кадомском и Ермишинском районах Рязанской области.
Мероприятие проводят с 2008 года. Каждый раз набирается колонна более 20 машин, иногда их число доходит и до 60.
Всем желающим поучаствовать в автопробеге необходимо зарегистрироваться в группе «
Напомним, в 2018 году в районы
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