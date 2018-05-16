В Рязанской области прошел автопробег, посвященный Дню Победы. Фото и видео

В Рязанской обоасти прошел одиннадцатый автопробег «Дорогами войны 2018». Участники поздравили ветеранов в Кадомском и Ермишинском районах в субботу, 12 мая.
В этом году в эти районы выехали 14 автомобилей, которые смогли посетить 21 ветерана. Им вручили подарки, дети из школ, детских садов и семейных центров подготовили для втетранов открытки, поделки и рисунки.
Автопробег начался с площади Победы в Рязани. Участников разделили на экипажи по 2-3 машины, каждый из них посетил по 3-4 ветерана.
«Еще перед 9 мая в Кадомском и Ермешинском районах было 22 ветерана. Но сразу после празднования 9 мая один из ветеранов к сожалению умер. Но участники патриотической акции надеятся сохранить традицию автопробега до тех пор, пока жив хотя бы один ветеран в Рязанской области», — отметили организаторы.