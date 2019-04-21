На Украине началось голосование на выборах президента

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К 8 утра по местному времени (совпадает с московским) на Украине открылись избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента. Об этом передает «
На пост претендуют Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.
Новый президент должен будет вступить в должность до 3 июня.
Участки будут открыты до 20:00.
В первом туре Зеленский получил 30,24% голосов избирателей, Порошенко — 15,95%.
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