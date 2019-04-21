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20:13, 21 апреля 2019 1 257
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Экзитполы показали победу Зеленского на выборах президента Украины

Экзитполы показали победу Зеленского на выборах президента Украины

Экзитполы показали победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины, пишет РБК со ссылкой на результаты опросов прямой трансляции телеканала 1+1 и «112.Украина».

По данным опроса, сделанного по заказу телеканала 1+1 Зеленского поддержали 72,7%, а Порошенко — 27,3%. Экзит-полл, проведенный по заказу «112.Украина», у Зеленского 73,7%, у Порошенко — 26,3%.

Напомним, Зеленский лидировал и в первом туре выборов, набрав более 30% голосов. Порошенко тогда получил 15,95%.


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