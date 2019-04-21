Экзитполы показали победу Зеленского на выборах президента Украины

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Экзитполы показали победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины, пишет
По данным опроса, сделанного по заказу телеканала 1+1 Зеленского поддержали 72,7%, а Порошенко — 27,3%. Экзит-полл, проведенный по заказу «112.Украина», у Зеленского 73,7%, у Порошенко — 26,3%.
Напомним, Зеленский лидировал и в
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