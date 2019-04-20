На Украине подали иск о снятии Зеленского с выборов

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Шестой апелляционный суд Киева рассмотрит аннулирование регистрации кандидатом в президенты Украины Владимира Зеленского. Об этом на своей
Он отметил, что заседание пройдет в субботу, 20 апреля, в 21:00.
Перед заседанием Хилько проведет для журналистов брифинг.
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