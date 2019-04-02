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10:49, 2 апреля 2019 816
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Следком раскрыл предполагаемую схему финансовых махинаций руководства РГУ

Следком раскрыл предполагаемую схему финансовых махинаций руководства РГУ

По версии следствия, ректор РГУ фиктивно премировал деканов университета и тратил деньги по своему усмотрению. Об этом журналисту RZN.info рассказали в региональном СК.

По предварительным данным, руководство вуза предупредило более десяти деканов о том, что их должны фиктивно премировать. В бухгалтерских документах они расписывались за получение 104 тысяч рублей, а себе оставляли только десять тысяч.

Впрочем, даже эту сумму они должны были потратить на «представительские расходы». Остальные деньги, а это сумма более миллиона рублей, по версии следствия, пошли на прием проверяющей комиссии, чтобы повлиять на результат аккредитации.

Напомним, ранее против ректора Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина Андрея Минаева возбудили уголовное дело.

На данный момент ректор и проректор РГУ задержаны.


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