Любимову показали завод по производству блоков из легкого бетона. Фото

Во вторник, 2 апреля, в рамках рабочей поездки в Пронский район губернатор Николай Любимов посетил завод «ЭКО-Золопродукт Рязань» в Новомичуринске.
Вместе с гендиректором предприятия Фархадом Исмайыловым он ознакомился с цехом помола первичного сырья, производством, пообщался с рабочими и осмотрел уже готовые газобетонные блоки, плиты и перекрытия для строительства.
В беседе с журналистами политик отметил, что завод имеет современное оборудование, запатентованные разработки, которых больше нет в России.
Он подчеркнул, что армированный газобетон, который производится на заводе, более прочный и устойчив к деформациям.
«Для Пронского района это одно из основополагающих предприятий после ГРЭС. Здесь серьезная зарплата, не опасное, автоматизированное оборудование. Важно, что здесь работают местные жители», — заявил губернатор.
Он отметил, что за время работы завод получил помощь от региона в размере 126 млн рублей и пообещал, что поддержка предприятия будет продолжаться.