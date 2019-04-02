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11:58, 2 апреля 2019 516
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Любимову показали завод по производству блоков из легкого бетона. Фото

Любимову показали завод по производству блоков из легкого бетона. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Во вторник, 2 апреля, в рамках рабочей поездки в Пронский район губернатор Николай Любимов посетил завод «ЭКО-Золопродукт Рязань» в Новомичуринске.

Вместе с гендиректором предприятия Фархадом Исмайыловым он ознакомился с цехом помола первичного сырья, производством, пообщался с рабочими и осмотрел уже готовые газобетонные блоки, плиты и перекрытия для строительства.

В беседе с журналистами политик отметил, что завод имеет современное оборудование, запатентованные разработки, которых больше нет в России.

Он подчеркнул, что армированный газобетон, который производится на заводе, более прочный и устойчив к деформациям.

«Для Пронского района это одно из основополагающих предприятий после ГРЭС. Здесь серьезная зарплата, не опасное, автоматизированное оборудование. Важно, что здесь работают местные жители», — заявил губернатор.

Он отметил, что за время работы завод получил помощь от региона в размере 126 млн рублей и пообещал, что поддержка предприятия будет продолжаться.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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