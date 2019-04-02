Губернатор продегустировал новомичуринский хлеб. Фото

Во вторник, 2 апреля, в рамках рабочей поездки в Пронский район губернатор Николай Любимов осмотрел выставку продукции местного хлебозавода.
Гендиректор Василий Калинин рассказал, что помимо хлеба предприятие производит овсяные печенья, пряники, сухари, торты и пирожные. Хлебозавод поставляет продукцию в 28 регионов и работает с сетевыми магазинами «Магнит», «Пятерочка», «Дикси». В 2019 году завод запустил производство печенья «Курабье» и намерен заняться пряником с начинкой.
Губернатор высоко оценил качество продукции и пообещал помогать предприятию. Калинин подарил губернатору большой каравай с вишневым вареньем.
Кроме того, Любимов осмотрел выставку работ местной школы искусств. Руководство учебного учреждения поблагодарило главу региона за автобус, который школа получит в этом году.