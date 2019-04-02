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14:05, 2 апреля 2019 278
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Губернатор продегустировал новомичуринский хлеб. Фото

Губернатор продегустировал новомичуринский хлеб. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Во вторник, 2 апреля, в рамках рабочей поездки в Пронский район губернатор Николай Любимов осмотрел выставку продукции местного хлебозавода.

Гендиректор Василий Калинин рассказал, что помимо хлеба предприятие производит овсяные печенья, пряники, сухари, торты и пирожные. Хлебозавод поставляет продукцию в 28 регионов и работает с сетевыми магазинами «Магнит», «Пятерочка», «Дикси». В 2019 году завод запустил производство печенья «Курабье» и намерен заняться пряником с начинкой.

Губернатор высоко оценил качество продукции и пообещал помогать предприятию. Калинин подарил губернатору большой каравай с вишневым вареньем.

Кроме того, Любимов осмотрел выставку работ местной школы искусств. Руководство учебного учреждения поблагодарило главу региона за автобус, который школа получит в этом году.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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