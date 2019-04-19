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Врачи диагностировали у писателя Дмитрия Быкова инфаркт головного мозга, пишет
Ранее 51-летнего Быкова ввели в
Писателю стало плохо в самолете на подлете к Уфе.
В пятницу, 19 апреля, Дмитрия Быкова перевели в
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Компания МТС провела анализ покупательских предпочтений.