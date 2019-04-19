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В Рязанскую область перевезут молодых зубров из владимирского заказника «Муромский». Формировать новое стадо в нацпарке «Мещерский» начнут в августе, говорится в пресс-релизе.
С 2014 года численность зубров в заказнике выросла с 47 особей до 101 и достигла возможного для него максимума. Молодняк отловят и перевезут на территории с достаточной кормовой базой и надлежащей охраной.
Переселять зубров в Рязанскую область будут на деньги ПАО «Транснефть». Их выделят в рамках соглашений о сотрудничестве между компанией и правительством Владимирской области.
Справка:
Федеральный заказник «Муромский» во Владимирской области является частью ФГБУ «Национальный парк «Мещера». К учреждению также относятся федеральный заказник «Клязьминский» и два национальных парка — «Мещера» и «Мещерский». Они занимают более 300 тысяч гектаров во Владимирской, Рязанской, частично Московской и Ивановской областях.
Фото службы общественных коммуникаций АО «Транснефть-Верхняя Волга»
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