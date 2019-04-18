В Рязани разбили остановку «Мясокомбинат»

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В Рязани вандалы разбили остановку транспорта «Мясокомбинат» на улице Грибоедова. Рядом находится заправка. Ее сотрудники рассказали корреспонденту RZN.info, что происшествие не попало на записи камер видеонаблюдения.
В мэрии сообщили, что обратятся в полицию. Отремонтировать остановку планируют до майских праздников.
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