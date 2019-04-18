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Фото: Pixabay.com
В четверг, 18 апреля, в Рязани объявили приговор по делу о разбоях и убийстве. Об этом сообщил
Как установил суд, на дне рождения своего знакомого Гуськов захотел убить своего друга, чтобы забрать его автомобиль. Он попросил своего знакомого Тишина помочь ему, но тот отказался участвовать в нападении. Когда они втроем оказались в безлюдном месте, Гуськов нанес мужчине несколько ударов ножом в грудь и руку, от которых потерпевший скончался на месте.
Гуськов и Тишин перенесли тело погибшего в багажник, отвезли к лесному массиву и кинули в овраг, а затем избавились от окровавленной одежды. Автомобиль они спрятали в гараже своего знакомого, позже разобрали его на части и продали, заработав около 90 тысяч рублей.
Через несколько дней ночью Гуськов совершил разбойное нападение на магазин. Он угрожал продавщице пневматическим пистолетом, требовал отдать денежные средства и несколько раз выстрелил над ее головой. На крики продавщицы прибежал ее знакомый, в которого Гуськов выстрелил несколько раз, после чего сбежал.
Свою вину в этом нападении Гуськов признал полностью.
Суд признал подсудимых виновными и назначил Гуськову 20 лет тюрьмы, а Тишину один год.
Приговор не вступил в законную силу.
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