В четверг, 18 апреля, в Рязани объявили приговор по делу о разбоях и убийстве. Об этом сообщил сайт областного суда.

Как установил суд, на дне рождения своего знакомого Гуськов захотел убить своего друга, чтобы забрать его автомобиль. Он попросил своего знакомого Тишина помочь ему, но тот отказался участвовать в нападении. Когда они втроем оказались в безлюдном месте, Гуськов нанес мужчине несколько ударов ножом в грудь и руку, от которых потерпевший скончался на месте.

Гуськов и Тишин перенесли тело погибшего в багажник, отвезли к лесному массиву и кинули в овраг, а затем избавились от окровавленной одежды. Автомобиль они спрятали в гараже своего знакомого, позже разобрали его на части и продали, заработав около 90 тысяч рублей.

Через несколько дней ночью Гуськов совершил разбойное нападение на магазин. Он угрожал продавщице пневматическим пистолетом, требовал отдать денежные средства и несколько раз выстрелил над ее головой. На крики продавщицы прибежал ее знакомый, в которого Гуськов выстрелил несколько раз, после чего сбежал.

Свою вину в этом нападении Гуськов признал полностью.

Суд признал подсудимых виновными и назначил Гуськову 20 лет тюрьмы, а Тишину один год.

Приговор не вступил в законную силу.