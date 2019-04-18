Новый выпуск блога Романа Соловова расскажет о крупнейшей строительной выставке, работающей в Рязани

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг, 18 апреля, на YouTube опубликуют четвертый выпуск «Строительной кухни» — блога Романа Соловова, управляющего партнера кирпичной компании «Брикус». На этот раз он расскажет о крупнейшей в России уличной выставке «СтройПарк», которая находится в Рязани.
Проект, аналогов которому нет в стране, реализовывают рязанские предприниматели. В мае посетители «СтройПарк» смогут осмотреть строительные материалы при естественном освещении.
Чтобы покупатели могли оценить все достоинства материала, в одном месте собрали 300 видов лицевого кирпича.
В первую очередь, здесь представлены образцы всех российских заводов, немало продукции из стран СНГ.
По словам Романа Соловова, люди не задумываются, сколько времени тратят на выбор строительных материалов, пока не изматываются совсем.
«А ведь жителям Москвы и ближайших регионов можно потратить три часа на дорогу в „СтройПарк“ в Рязань, посмотреть „вживую“, как выглядит кирпичная кладка, и понять, что именно такой лицевой кирпич вы хотите для своего дома», — предложил он.
Уличная выставка «СтройПарк» расположена рядом с «Леруа Мерлен».
Подписаться на канал Романа Соловова, прокомментировать его видео или задать вопросы можно по ссылке.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Мармакс» рассказал, на что обратить внимание при покупке видовой квартиры
|
cледующая новость →Ночью пьяный рязанец на «Мазде» врезался в столб
«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»