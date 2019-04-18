Фонд капремонта прокомментировал инцидент с ямой в центре Рязани

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В рязанском фонде капремонта прокомментировали инцидент с вырытой ямой на улице Либкнехта, в которую 16 апреля
Директор по организации проведения капитального ремонта Виктория Сорокина рассказала RZN.info, что яму раскопали из-за необходимости заменить системы холодного водоснабжения. Работы выполнял подрядчик ООО «СКД», заказчиком выступил фонд.
«Яму раскопали, чтобы поменять ввод. Но для его замены требовалось отключить воду. 11 апреля мы направили заявку на отключение воды в „Водоканал“, но там не отреагировали. В связи с этим работы не удалось выполнить одним днем», — рассказала Сорокина.
В фонде отметили, что изначально яму огородили сигнальной лентой, но на момент происшествия она уже была частично оборвана.
«По моей информации, девочка видела яму и решила обойти ее по насыпи, а не рядом — по тропинке. И в результате упала», — добавила собеседница.
Она добавила, что 18 апреля воду в доме отключили, а ремонтные работы завершатся в ближайшее время.
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