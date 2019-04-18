Директора скопинского предприятия через суд заставили выплатить зарплаты 96 сотрудникам

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Фото: Pixabay.com
Директора скопинского предприятия через суд заставили заплатить зарплаты 96 сотрудникам. Об этом сообщил
ЗАО «Скопинский завод горно-шахтного оборудования» имел задолженность по заработной плате за январь 2019 года, общий размер которой составил более 1,2 миллиона рублей. Зарплаты не получили 96 работников предприятия.
Теперь генеральный директор завода заплатит штраф. После этого он полностью погасил задолженность по зарплате.
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