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16:46, 17 апреля 2019 232
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В рязанском роддоме младенцев с желтухой лечат фототерапией

В рязанском роддоме младенцев с желтухой лечат фототерапией

В рязанском роддоме №2 младенцев с желтухой лечат интенсивной фототерапией. Об этом сообщили в региональном минздраве.

«С декабря 2018 года в родильном доме с целью лечения неонатальных желтух с гипербилирубинемией (показатель билирубина 300 мкмоль/л и более) активно используется аппарат интенсивной фототерапии для новорожденных Tosan Intensive Phototherapy», — рассказали в ведомстве.

В минздраве отметили, что использование этого метода ускоряет лечение.

«Данная методика применялась у 51 новорожденного с неонатальной желтухой, — рассказала главврач Галина Мартынова, — у 38 новорожденных динамика снижения билирубина на 100 мкмоль/л и более отмечалась за 6 часов фототерапии, у 13 детей аналогичная динамика — за 12 часов фототерапии».

Ранее сообщалось, что в рязанском перинатальном центре новорожденных выхаживают при помощи вязаных осьминогов.

Фото рязанского минздрава


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