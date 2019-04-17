В рязанском роддоме младенцев с желтухой лечат фототерапией

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В рязанском роддоме №2 младенцев с желтухой лечат интенсивной фототерапией. Об этом
«С декабря 2018 года в родильном доме с целью лечения неонатальных желтух с гипербилирубинемией (показатель билирубина 300 мкмоль/л и более) активно используется аппарат интенсивной фототерапии для новорожденных Tosan Intensive Phototherapy», — рассказали в ведомстве.
В минздраве отметили, что использование этого метода ускоряет лечение.
«Данная методика применялась у 51 новорожденного с неонатальной желтухой, — рассказала главврач Галина Мартынова, — у 38 новорожденных динамика снижения билирубина на 100 мкмоль/л и более отмечалась за 6 часов фототерапии, у 13 детей аналогичная динамика — за 12 часов фототерапии».
Ранее сообщалось, что в рязанском перинатальном центре новорожденных
Фото рязанского
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