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В Рязани утвердили программу празднования двухсотлетнего юбилея Полонского. Об этом сообщил
По поручению Николая Любимова в регионе организуют мероприятия к двухсотлетию со дня рождения Полонского. Создана рабочая группа, которую возглавляет заместитель Председателя Правительства региона Лариса Крохалева.
В учреждениях культуры организованы выставки, литературно-музыкальные вечера, просветительские проекты.
В библиотеке Горького пройдут ежегодные чтения «Памятники книжной культуры», посвященные двухсотлетию со дня рождения Полонского.
Ведется подготовка видео-урока о жизни и творчестве поэта. В художественном музее можно будет увидеть выставку художественных работ Полонского.
Областной информационно-аналитический центр культуры и туризма подготовил творческий проект «Литературные пятницы Полонского». На них проходят встречи с поэтами, писателями и литературоведами.
Кроме того, в юбилейный год в регионе пройдет научно-практическая конференция, состоится церемония вручения традиционной литературной премии имени Я.П. Полонского.
Планируется установка памятника в Рязани и открытие памятной доски на доме, где жил литератор, в Санкт-Петербурге.
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