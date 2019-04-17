Пожар на улице Станкозаводской в Рязани тушили шесть пожарных расчетов

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Пожар в производственном цехе на улице Станкозаводской в Рязани тушили шесть пожарных расчетов. Об этом пишет ГТРК «
В среду, 17 апреля, в 13:37 на пульт дежурного ГУ МЧС поступило сообщение о пожаре. Возгоранию присвоили повышенный уровень сложности.
По предварительной информации повреждена кровля и часть цеха на площади около 100 квадратных метров. Пострадавших нет, причина и ущерб устанавливаются.
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