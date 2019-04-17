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Фото: © RZN.info / Антон Насонов
На слушаниях обсудят платную дорогу от Северной окружной до Московского шоссе. Постановление об их проведении опубликовали в среду, 17 апреля.
Рязанцы обсудят изменения в проект планировки, который
Слушания пройдут в четверг, 16 мая, в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет №219. Начало в 18:00.
Напомним, платная дорога
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