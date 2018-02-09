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13:40, 9 февраля 2018 3 895
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В Рязани новая дорога соединит Михайловское шоссе с Северным обходом

В Рязани новая дорога соединит Михайловское шоссе с Северным обходом

Новая дорога в Рязани соединит Михайловское шоссе с Северным обходом. Об этом губернатор Николай Любимов сообщил во время своего обращения в пятницу, 9 февраля.

По его словам, проект проспонсирует инвестор ГК «Альянс». Отметим, что по ее потенциальному маршруту проходит железная дорога и река Трубеж.

Также губернатор анонсировал завершение строительства развязки на Южной окружной, а также проектирование продолжения Северного и Южного обходов.

«Создание транспортного кольца вокруг города позволит улучшить дорожную и транспортную обстановку», — отметил он.

Всего в 2018 году в регионе отремонтируют 250 километров дорог, а также построят 15 километров новых.


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