В Рязани начался ямочный ремонт дорог

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С середины апреля рязанские дороги начали ремонтировать патчером. Об этом пишет
Установка для ямочного ремонта начала работу на участке от улицы Черновицкой до Новорязанской ТЭЦ. Агрегат, прикрепленный к КАМАЗу, самостоятельно очищает ямы, а затем мощной струей под давлением заполняет ее битумом. После этого происходит засыпка щебнем.
Также в Рязани с начала месячника по благоустройству вывезли около восьми тысяч кубометров мусора и привели в надлежащее состояние 1400 дворов.
Кроме этого очистили 3600 территорий школ, детских садов, предприятий и организаций, территорий частной застройки и улиц города. Участие в уборке приняли порядка 11 тысяч человек.
За это время в Рязани ликвидировали 16 несанкционированных свалок. Продолжается работа по декоративной стрижке кустарников, ремонту детского спортивного оборудования во дворах и на общественных территориях, устанавливаются скамейки.
МБУ «Ритуал» проводит санитарную очистку территорий городских кладбищ, а также прилегающих к ним территорий и Мемориального комплекса Скорбященского кладбища.
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