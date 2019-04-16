RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В понедельник, 15 апреля, Николай Любимов посетил стройплощадку будущей больницы на 540 коек в Рязани, сообщил
Губернатор осмотрел помещения БСМП, в том числе на верхних этажах, где уже завершаются внутренние отделочные работы.
Отмечается, что готовность объекта на данным момент составляет 76 процентов.
Уже выполнены отделочные работы в одном из корпусов, пищеблоке, идет монтаж необходимого оборудования, смонтирована трансформаторная подстанция, на сто процентов выполнены работы по прокладке инженерной инфраструктуры, протестирована система отопления.
Кроме того, ведется благоустройство прилегающей территории.
«В новой БСМП будут созданы суперсовременные условия для оказания жителям региона высокотехнологичной медпомощи. Таких комплексов сейчас нет больше нигде в ЦФО», — отметил Любимов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ массовой аварии в Шиловском районе погибли двое и пострадали шестеро
|
cледующая новость →Тушили около девяти часов. Что известно о пожаре в соборе Парижской Богоматери
«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»