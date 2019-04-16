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9:09, 16 апреля 2019 2 846
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Строительство новой БСМП завершено на 76 процентов — правительство

Строительство новой БСМП завершено на 76 процентов — правительство

В понедельник, 15 апреля, Николай Любимов посетил стройплощадку будущей больницы на 540 коек в Рязани, сообщил сайт регионального правительства.

Губернатор осмотрел помещения БСМП, в том числе на верхних этажах, где уже завершаются внутренние отделочные работы.

Отмечается, что готовность объекта на данным момент составляет 76 процентов.

Уже выполнены отделочные работы в одном из корпусов, пищеблоке, идет монтаж необходимого оборудования, смонтирована трансформаторная подстанция, на сто процентов выполнены работы по прокладке инженерной инфраструктуры, протестирована система отопления.

Кроме того, ведется благоустройство прилегающей территории.

«В новой БСМП будут созданы суперсовременные условия для оказания жителям региона высокотехнологичной медпомощи. Таких комплексов сейчас нет больше нигде в ЦФО», — отметил Любимов.


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