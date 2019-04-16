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16:47, 16 апреля 2019 272
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Серийного вора из Липецка отправили на лечение в психбольницу

Серийного вора из Липецка отправили на лечение в психбольницу

Фото: Pixabay.com

Серийного вора из Липецка отправили на лечение в психбольницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В сентябре 2018 года мужчина украл из магазина на улице Моршанской шесть плиток шоколада на 600 рублей, в октябре — через окно вытащил у водителя рейсового автобуса телефон за восемь тысяч рублей и украл шоколад и кофе из магазина на улице Космонавтов. Его «добычей» таукже стали вещи 28-летнего мужчины из дома на улице Адмирала Макарова и велосипед, который стоял в коридоре дома на улице 50 лет НЛМК.

В ноябре 2018 года обвиняемый вырвал у липчанина из рук телефон почти за 11,5 тысячи рублей. В феврале 2019 года он украл кофе на 700 рублей из торгового зала магазина на улице Стаханова.

Судебно-психиатрическая комиссия заключила, что обвиняемый страдает хроническими психическими расстройствами. Его отправят на принудительное лечение.


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