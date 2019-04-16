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Фото: Pixabay.com
Серийного вора из Липецка отправили на лечение в психбольницу. Об этом
В сентябре 2018 года мужчина украл из магазина на улице Моршанской шесть плиток шоколада на 600 рублей, в октябре — через окно вытащил у водителя рейсового автобуса телефон за восемь тысяч рублей и украл шоколад и кофе из магазина на улице Космонавтов. Его «добычей» таукже стали вещи 28-летнего мужчины из дома на улице Адмирала Макарова и велосипед, который стоял в коридоре дома на улице 50 лет НЛМК.
В ноябре 2018 года обвиняемый вырвал у липчанина из рук телефон почти за 11,5 тысячи рублей. В феврале 2019 года он украл кофе на 700 рублей из торгового зала магазина на улице Стаханова.
Судебно-психиатрическая комиссия заключила, что обвиняемый страдает хроническими психическими расстройствами. Его отправят на принудительное лечение.
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