Рязанские кинологи показали школьникам мастерство и выучку служебных собак. Фото

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Кинологи со служебными собаками приехали на встречу с учащимися школы №13 в Рязани. Об этом сообщил
В начале мероприятия полицейские рассказали ребятам, в чем заключается служба кинологов и привели примеры преступлений, раскрыть которые без собаки было бы почти невозможно.
Первой свои умения показала бельгийская овчарка, которая сразу же влюбила в себя зрителей. Особенно дети были удивлены непривычной команде — взрослый пес в один миг оказался на руках хозяина, крепко обнимая его за шею лапами.
А вот овчарке Берте предстояло найти пакетик с имитатором наркотиков, который заранее спрятали в кармане одной из учениц шестого класса. С первой же попытки собака определила «подозреваемого», точно указав место, где и был спрятан сверток.
Героем третьего испытания стала собака по кличке Тая — молодая черная овчарка, которая должна была задержать «нарушителя». По команде кинолога собака бросилась к злоумышленнику и вцепилась ему в руку, защищенную дрессировочным рукавом. Отпустила она его снова только по команде.
В завершение встречи дети сфотографировались с кинологами и их собаками.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСкопинский производитель силикатного кирпича задолжал работникам более 800 тысяч
|
cледующая новость →Стало известно имя руководителя Академии ФСИН, на которого завели уголовное дело
«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»