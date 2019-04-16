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19:43, 16 апреля 2019 267
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Рязанские кинологи показали школьникам мастерство и выучку служебных собак. Фото

Рязанские кинологи показали школьникам мастерство и выучку служебных собак. Фото

Кинологи со служебными собаками приехали на встречу с учащимися школы №13 в Рязани. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В начале мероприятия полицейские рассказали ребятам, в чем заключается служба кинологов и привели примеры преступлений, раскрыть которые без собаки было бы почти невозможно.

Первой свои умения показала бельгийская овчарка, которая сразу же влюбила в себя зрителей. Особенно дети были удивлены непривычной команде — взрослый пес в один миг оказался на руках хозяина, крепко обнимая его за шею лапами.

А вот овчарке Берте предстояло найти пакетик с имитатором наркотиков, который заранее спрятали в кармане одной из учениц шестого класса. С первой же попытки собака определила «подозреваемого», точно указав место, где и был спрятан сверток.

Героем третьего испытания стала собака по кличке Тая — молодая черная овчарка, которая должна была задержать «нарушителя». По команде кинолога собака бросилась к злоумышленнику и вцепилась ему в руку, защищенную дрессировочным рукавом. Отпустила она его снова только по команде.

В завершение встречи дети сфотографировались с кинологами и их собаками.


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