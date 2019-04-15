Во вторник изменится расписание электричек Казанского направления

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Во вторник, 16 апреля, из-за ремонта на железной дороге изменится расписание электричек Казанского направления, сообщила пресс-служба МЖД.
В этот день организуют движение поездов на участке по соседнему пути в реверсивном режиме — поезда будут поочередно пропускаться в обе стороны.
Несколько поездов временно проследуют по укороченному маршруту или будут сняты с рейсов на участках между Москвой и станциями 47 км, Рязань-1; между Рязанью и станциями Голутвин, Дивово, Рыбное, Луховицы.
Также несколько электропоездов выведут из расписания на участке 88 км — Голутвин.
У некоторых пригородных поездов и экспрессов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.
Следить за расписанием можно на вокзалах и остановках, на официальном с
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».