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17:16, 15 апреля 2019 201
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Во вторник изменится расписание электричек Казанского направления

Во вторник изменится расписание электричек Казанского направления

Во вторник, 16 апреля, из-за ремонта на железной дороге изменится расписание электричек Казанского направления, сообщила пресс-служба МЖД.

В этот день организуют движение поездов на участке по соседнему пути в реверсивном режиме — поезда будут поочередно пропускаться в обе стороны.

Несколько поездов временно проследуют по укороченному маршруту или будут сняты с рейсов на участках между Москвой и станциями 47 км, Рязань-1; между Рязанью и станциями Голутвин, Дивово, Рыбное, Луховицы.

Также несколько электропоездов выведут из расписания на участке 88 км — Голутвин.

У некоторых пригородных поездов и экспрессов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

Следить за расписанием можно на вокзалах и остановках, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».


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