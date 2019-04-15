В Рязани на месяц изменилось движение маршрутки №41

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В Рязани из-за ремонта теплотрассы на улице Грибоедова изменилось движение маршрутки №41. Об этом сообщила
Движение закрыли на участке от дома №4 на площади 26 Бакинских Комиссаров до дома №63 по улице Грибоедова с 9:00 15 апреля до 20:00 15 мая.
Движение маршруток изменится следующим образом:
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».