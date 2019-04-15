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Ремонт «Соснового бора» в Рязани начнется в 2019 году. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщил губернатор Николай Любимов на отчете перед депутатами облдумы.
«В этом году мы отремонтируем все инженерные системы, реконструируем котельную, начнем благоустройство, — отметил он. -В следующем году проведем отделку и оборудование помещений».
Напомним, на базе бывшего санатория «Сосновый бор»
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