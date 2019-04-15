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К строительству военного госпиталя в Песочне намерены вернуться в 2020 году. Об этом в понедельник, 15 апреля, заявил губернатор Николай Любимов во время отчета в областной думе.
«Хотелось бы надеяться, что Минобороны отреагирует на наши неоднократные обращения и призывы к строительству военного госпиталя. Это не наши средства и полномочия, но мы ведем работу в этом направлении. Я думаю, что строительство может начаться в 2020 году», — подчеркнул Любимов.
Напомним, госпиталь на 300 коек
Ожидается, что поликлиника при учреждении будет принимать всех горожан.
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