Из горящего на Забайкальской дома эвакуировали 20 человек

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Из дома №2, загоревшегося на Забайкальской, эвакуировали 20 человек. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 14:37. На место происшествия выезжали пять пожарных расчетов.
Напомним, в доме
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.