Сотрудник петербургской стоянки избил Виталия Милонова

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Сотрудник штрафстоянки избил депутата Госдумы Виталия Милонова. По данным
Повреждения Милонову нанес 31-летний старший администратор стоянки, которая находится на дороге на Турухтанные острова.
Депутат подтвердил изданию факт произошедшего. Он подал заявление в полицию.
В Telegram-канале Baza сообщают, что сотрудники штрафстоянки повредили машину друга Милонова. Депутат пытался испугать их удостоверением, и ссора переросла в драку.
Позже Виталйи Милонов
Фото: пресс-служба
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