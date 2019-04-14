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12:17, 14 апреля 2019 82
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«Это просто гопники». Виталий Милонов рассказал, как его избили на штрафстоянке

«Это просто гопники». Виталий Милонов рассказал, как его избили на штрафстоянке

Виталий Милонов рассказал «Пятому каналу», как его избили на штрафстоянке в Санкт-Петербурге. По словам депутата Госдумы, злоумышленники набросились на него и требовали денег.

Милонов вечером в субботу, 13 апреля, приехал на штрафстоянку, чтобы помочь другу, у которого эвакуировали автомобиль. Как утверждает депутат, сотрудники стоянки отказались показывать документы и угрожали избить его дверью.

«Это просто гопники, бандиты пьяные какие-то сидят, прикрываются именем Санкт-Петербурга», — возмутился парламентарий.

В Instagram он написал, что машину его приятеля эвакуировлаи по ошибке.

Милонов обратился в полицию.

Фото со страницы Виталия Милонова в Instagram


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