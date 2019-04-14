«Это просто гопники». Виталий Милонов рассказал, как его избили на штрафстоянке

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Виталий Милонов рассказал «
Милонов вечером в субботу, 13 апреля, приехал на штрафстоянку, чтобы помочь другу, у которого эвакуировали автомобиль. Как утверждает депутат, сотрудники стоянки отказались показывать документы и угрожали избить его дверью.
«Это просто гопники, бандиты пьяные какие-то сидят, прикрываются именем Санкт-Петербурга», — возмутился парламентарий.
В Instagram он написал, что машину его приятеля эвакуировлаи по ошибке.
Милонов
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У приятеля эвакуировали машину - решил помочь и обнаружил ужасную контору, пьяных эвакуаторщиков и бандитизм. Платная эвакуация наша ошибка и абсолютно незаконна.мы должны это признать и выгнать этих сволочей поганой метлой. Буду предлагать нашему губернатору Беглову внести предложения в Законодательное Собрание
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».