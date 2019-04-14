На футбольном матче в Калуге спасатели «охладили» фанатов водой

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В субботу, 13 апреля, на футбольном матче между командами «Калуга» и «Торпедо» спасателям пришлось из шланга полить фанатов, поджегших файеры. Об этом сообщает «
Матч закончился со счетом 3:2 в пользу московской команды.
Отмечается, что это не первое происшествие, связанное с «Торпедо», за последнее время. Ранее в Обнинске перед футбольным матчем первенства ПФЛ между местным «Квантом» и столичной командой произошла драка фанатов.
По одной из версий, выдвинутой в интервью изданию «
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».