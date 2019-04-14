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16:33, 14 апреля 2019 111
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На футбольном матче в Калуге спасатели «охладили» фанатов водой

На футбольном матче в Калуге спасатели «охладили» фанатов водой

В субботу, 13 апреля, на футбольном матче между командами «Калуга» и «Торпедо» спасателям пришлось из шланга полить фанатов, поджегших файеры. Об этом сообщает «Весть News».

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу московской команды.

Отмечается, что это не первое происшествие, связанное с «Торпедо», за последнее время. Ранее в Обнинске перед футбольным матчем первенства ПФЛ между местным «Квантом» и столичной командой произошла драка фанатов.

По одной из версий, выдвинутой в интервью изданию «Спорт-Экспресс» руководителем Клуба болельщиков «Торпедо» Василием Петраковым, стычка произошла во время встречи фанатов «Торпедо» и ЦСКА, которые ехали на дерби против «Спартака».

Фото из группы «Калуга Жесть» «ВКонтакте»


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