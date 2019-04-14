В понедельник в Рязанской области ожидается мокрый снег. Прогноз погоды

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В понедельник, 15 апреля, в Рязанской области ожидается мокрый снег. Об этом сообщила
Ночью и днем возможен небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать 11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -2, +3 градуса, днем +7, +12 градусов.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.