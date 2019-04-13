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За отстрел лис в Рязанской области станут больше платить. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте правительства.
Сумму вознаграждения за одну тушку лисы намерены увеличить с 250 до 500 рублей.
Напомним, с прошлого года из областного бюджета выделяются средства на эти цели для предупреждения и ликвидации бешенства животных.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».