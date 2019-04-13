Без проигравших. В Рязани выбрали «Мисс Русское радио Рязань 2019»

В четверг, 11 апреля, в Рязани прошел региональный этап всероссийского конкурса «Мисс Русское радио 2019». На нем определили победительницу, которая представит Рязанскую область в суперфинале в Москве. Обладательница титула «Мисс Русское радио 2019» получит денежный приз — миллион рублей.

«Мисс Русское радио» проходит с 2004 года. Отборочные туры прошли в 26 российских городах. Региональный этап всероссийского конкурса красоты в Рязани прошел во второй раз. Победительницей прошлого года стала Мария Коротий. Рязанка вошла в топ-12 по версии телеканала RU. TV, на котором ежегодно транслируются дневники конкурса, и поучаствовала во всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида».

Руководитель «Русское Радио Рязань» Наталья Баранова рассказала, что в этом году рязанки прислали 58 заявок. Поучаствовать в конкурсе могли незамужние девушки в возрасте от 20 до 30 лет, ростом от 170 сантиметров и которые не прибегали к услугам пластических хирургов для изменения внешности.

«Кастинг был достаточно серьезный. На него девушки должны были прийти в купальниках, на шпильках, с собранными в хвост волосами. Оценивались они не только внешне, но и в умении подать себя. По итогам кастинга мы отобрали 11 девочек, которые реально этого заслуживают. То, что они сегодня здесь, — для них это уже победа. Конкурс „Мисс Русское радио“ — это своего рода стартап для девушек, после которого им могут предложить съемки в клипах, рекламе, контракты с модельными агентствами», — рассказала Баранова.

В этом году перед финальным выходом на сцену участницы тренировались в спортзале, посетили мастер-класс по уходу за кожей от профессионального косметолога и процедуры в тайском СПА-салоне. Под руководством режиссера-постановщика проекта Евгения Осотина рязанки занимались постановкой дефиле, визиток и выходов.

Финальное шоу и награждение победительницы прошло в конгресс-отеле «Амакс». Мероприятие состоялось в закрытом формате: на него пригласили партнеров и друзей «Русского радио Рязань».

Сбор гостей начался в половину седьмого вечера. Для них организовали фуршет, фотозоны — здесь каждая девушка смогла на минуту почувствовать себя королевой красоты и сфотографироваться на фоне баннера «Мисс Русское радио». Непринужденную атмосферу вечера создал саксофонист, скромно расположившийся у входа в конференц-зал, который на один вечер превратился в банкетный. Звуком и светом мероприятия занималось агентство Парико Ру. Концепцию конкурса в стиле Мулен Руж разработала имиджмейкер Анастасия Елисеева.

В центре зала расположилась сцена. На ней чуть позднее участницы конкурса представили четыре дефиле: визитку, выход в купальниках, casual и выход в вечерних платьях. Между выходами девушек на сцене выступили рязанские коллективы — группа «Поднебесные», театра танца «Бит-Стрит», танцевальная студия «Поколение Dance», модели RZN MODELS JUNIOR продемонстрировали коллекцию детской одежды.

После заключительного дефиле жюри определили победительницу регионального этапа «Мисс Русское радио Рязань 2019». Ей стала 27-летняя Ирина Сафронова. RZN.info девушка рассказала, что планировала войти в тройку победительниц, но, заняв первое место, не смогла сдержать слез. «Это не первый мой конкурс и не последний, несмотря на возраст. Я старше многих конкурсанток, для меня важны эмоции и статус конкурса. Участвовать во всех подряд, конечно, не буду. Я безумно рада, что снова буду представлять наш город на всероссийском уровне», — сказала Сафронова.

По итогам конкурса все девушки удостоились наград в различных номинациях:

1-я вице-мисс — Марина Пилипчук;

2-я вице-мисс — Полина Материкина;

Мисс кокетка — Полина Налетова;

Мисс обаяние — Ольга Позорова;

Мисс топ-модель — Юлия Рябова;

Мисс гламур — Анна Асташкина;

Мисс грация — Регина Саенко;

Мисс улыбка — Юлия Быкова;

Мисс очарование — Елизавета Алешина;

Мисс зрительских симпатий — Татьяна Гурова.

Всем девушкам вручили дипломы участниц конкурса, диадемы и подарки от партнеров мероприятия.

Суперфинал «Мисс Русское радио» пройдет в Москве 20 июня. Наблюдать за девушками смогут зрители телеканала RU. TV, который будет транслироваться шоу победительниц этого года под названием «Дневники „Мисс Русское радио“».