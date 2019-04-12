В Рязани отметили День космонавтики. Фото

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В пятницу, 12 апреля, рязанские коммунисты и жители города собрались около памятника Циолковскому чтобы отметить 58 годовщину полета в космос первого человека. Об этом сообщил
«День космонавтики 12 апреля — это праздник, рожденный советской эпохой, день торжества человеческого духа, силы и мощи советской науки и техники, всемирного признания высокой эффективности социалистической системы хозяйствования», — сказала секретарь Рязанского обкома КПРФ Эвелина Волкова.
Участники мероприятия возложили цветы к памятнику Циолковскому и пешим ходом с флагами направились к памятнику Уткину.
Около постамента всех присутствующих поздравил с праздником лидер Рязанских коммунистов Денис Сидоров.
«Под руководством нашего земляка Владимира Фёдоровича Уткина был создан ракетный комплекс „Сатана“, вернее, 15П018 (дьявольское прозвище детищу академика дали американцы). Это был самый мощный ядерный комплекс в мире. Его друзья, единомышленники, коллеги и бывшие подчиненные без тени сомнения называют его гением. И для этого есть основания», — отметил Денис Сергеевич.
В завершение собравшиеся торжественно возложили цветы к памятнику.
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