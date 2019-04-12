Суд признал законным увольнение бывшего рязанского омбудсмена

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В пятницу, 12 апреля, Советский суд отказал в возвращении на пост бывшему рязанскому омбудсмену Егору Бурцеву.
Кроме того, суд предложил сторонам вызвать на заседание губернатора Рязанской области Николая Любимова в качестве третьего лица. Ответчик отметил, что позиция главы региона полностью совпадает с мнением правительства.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Напомним, на предварительном слушании
Егор Бурцев проработал на посту с марта 2015 по декабрь 2018 и намерен вернуться на службу. При этом рязанское бизнес-сообщество уже выдвинуло своего кандидата — Михаила Пронина.
Позже распоряжение о его назначении
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.