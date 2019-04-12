Сообщения о минировании больниц и ТРЦ в Рязани были ложными

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Сотрудники экстренных служб не обнаружили опасные предметы в трех больницах и торгово-развлекательном центре «Барс» на Московском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Сообщения о минировании поступили на электронные почты учреждений.
«Оперативные службы провели во всех учреждениях необходимые поверки. Информация об угрозе жизни и здоровью граждан подтверждения не нашла», — рассказали в полиции.
К настоящему моменту все объекты работают в штатном режиме.
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.