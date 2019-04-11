В эти выходные на пятнадцати улицах Рязани пройдут субботники

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В субботу, 13 апреля, в Рязани пройдет второй общегородской субботник. Об этом сообщил
Работы будут проводиться с 8:30 до 11:00.
Дирекция благоустройства обеспечит всех желающих необходимым инвентарем.
Работы пройдут на следующих территориях:
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Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.