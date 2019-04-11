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17:38, 11 апреля 2019 208
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В эти выходные на пятнадцати улицах Рязани пройдут субботники

В эти выходные на пятнадцати улицах Рязани пройдут субботники

В субботу, 13 апреля, в Рязани пройдет второй общегородской субботник. Об этом сообщил сайт городской администрации.

Работы будут проводиться с 8:30 до 11:00.

Дирекция благоустройства обеспечит всех желающих необходимым инвентарем.

Работы пройдут на следующих территориях:

  • Комсомольский парк, место сбора — у входа в парк;
  • Территория остановки общественного транспорта «улица Заводская», место сбора — у остановки;
  • Территория от разворотного круга «поселок Дягилево» до улицы Коняева, место сбора — у разворотного круга;
  • Береговая зона у прудов в Дягилеве на улице Коняева;
  • Улица Фирсова от улицы Есенина до улицы Кальной, место сбора — перекресток с улицей Есенина;
  • Зеленая зона на улице Советской Армии (от улицы Новоселов до улицы Зубковой);
  • Сквер 26 Бакинских Комиссаров, место сбора — у входа в сквер;
  • Нижний городской сад;
  • Зеленая зона на улице Татарской (в районе дома 17), место сбора — у автостоянки;
  • Дендропарк на улице Зубковой, место сбора — зеленая зона со стороны ул Зубковой;
  • Зеленая зона на улице Пушкина (в районе домов 47-49) место сбора — улица Пушкина в районе дома 47;
  • Улица 2-я Железнодорожная (в районе домов 38-32), место сбора — около дома 38;
  • Улица Семинарская, дом 8а;
  • Улица Радищева;
  • Улица Электрозаводская и улица Попова, место сбора — на перекрестке.

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1 день назад
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