Рязанскую автоколонну объединят с управлением троллейбуса

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«Автоколонну 1310» объединят с управлением рязанского троллейбуса. Об этом рассказал и.о. главы администрации Сергей Карабасов в первом интервью порталу «
По его словам, есть возможность объединить эти два предприятия в одно.
«В автоколонне общая сумма долгов — за двести миллионов, мы не можем эти двести миллионов напрямую погасить, у нас таких механизмов нет. Исходя из той ситуации, которая на сегодняшний день сложилась, мы видим, что у нас будет одно муниципальное предприятие. Муниципальный транспорт должен быть, мы не дадим его ликвидировать», — сказал Карабасов.
И.о. главы администрации также прокомментировал повышение стоимости за проезд в декабре 2017 года: «Автоколонна работала в убыток, каждый месяц где-то 4-5 миллионов рублей. У нас есть обоснованный средний тариф по автобусу и троллейбусу — где-то 34 рубля. Когда граждане платили 19 рублей, автоколонна получала нулевые прибыли и не могла даже банально сидения обтянуть, какой-то текущий ремонт провести, заменить стекла, освещение. Поэтому, когда мы в декабре 2017-го подняли тариф, предприятие начало работать немножко в другом формате. Мы сократили ежемесячные убытки до минус одного миллиона рублей».
Напомним, в декабре прошлого года «Автоколонне 1310»
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